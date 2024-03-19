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Песков подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

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Кремль подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

Песков подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

Президент Владимир Путин планирует провести во вторник, 19 марта, встречу с лидерами фракций Государственной Думы. Ранее озвученную информацию на этот счет подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч. В частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы», — сказал он.

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