Кремль подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

Президент Владимир Путин планирует провести во вторник, 19 марта, встречу с лидерами фракций Государственной Думы. Ранее озвученную информацию на этот счет подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч. В частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы», — сказал он.

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