Дмитрий Песков: тех, кто уехал и встал на позицию врага, в России не ждут

Тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Аргументы и факты».

Он напомнил, про высказывание президента России Владимира Путина об уехавших гражданах.

«Среди несогласных, есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — пояснил он.

Взято

отсюда

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