Песков прокомментировал максимально высокий уровень доверия к Путину

Высокий уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину не вызывает удивления и связан с высокой консолидацией общества вокруг главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Путину доверяют 80% россиян, а 77,1% одобряют его деятельность. По словам Пескова, в этих данных “нет особой новости”.«”Уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов, – ред.). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень)”, – цитирует его РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, сколько россиян считают Путина политиком года.

Взято отсюда.