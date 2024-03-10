Песков прокомментировал работу службы безопасности президента

Служба безопасности президента России Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, которая проходила в столовой предприятия, попробовал выращенные там помидоры. Также перед Путиным поставили борщ, мясо с гречкой, салат и напиток.

Пескову задали вопрос, не опасно ли это было для президента.«”Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства”, – ответил пресс-секретарь главы государства.

Видео с комментарием Пескова опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Радио Sputnik также писало, что за обращением Путина к Федеральному собранию планировали следить из космоса.

Взято отсюда.