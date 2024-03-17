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Песков прокомментировал высокий уровень поддержки Путина на выборах

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Песков прокомментировал высокий уровень поддержки Путина на выборах

Уровень поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина демонстрирует несостоятельность заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с результатом 87,15% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 80% протоколов.«

"Невероятный уровень поддержки населения – это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований… Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, какие заявления сделал приехавший в свой избирательный штаб Путин.

Взято отсюда.

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