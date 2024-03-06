реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Евгения Гуцул‘ class=”item-image” >

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да. На полях форума», — ответил он на соответствующий вопрос.

6 марта сама Гуцул сообщила о беседе с российским лидером. По ее словам, она обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

«Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — написала Гуцул.

Глава Гагаузии прибыла с рабочим визитом в Россию 1 марта. Политик встретилась с главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Во время беседы с сенатором Гуцул пожаловалась на то, что власти Молдавии притесняют права гагаузцев.

Ранее в Совете Федерации России заявили о возможной помощи Гагаузии.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия за сутки провела…

Узнать больше
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

ВСУ. Архивное фото Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих…

Узнать больше
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото Полиция Саратова возбудила уголовное дело в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp