Песков рассказал, окунулся ли Путин в прорубь на Крещение

Президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«”Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения”, – цитирует Пескова РИА Новости.

Кремль впервые рассказал, что глава государства окунается в прорубь на Крещение, в 2018 году. Песков тогда отметил, что Путин на протяжении уже нескольких лет не изменяет этой традиции.

О том, что значит для него погружение в крещенскую иордань, рассказал в эфире радио Sputnik адвокат, писатель Павел Астахов.

Взято отсюда.