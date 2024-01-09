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Песков счел исключительно личным вопрос о том, причащался ли Путин на Рождество

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», отказался комментировать сообщения СМИ о том, что глава государства Владимир Путин не причащался во время встречи с семьями погибших военных в канун Рождества. Он назвал эту тему «исключительно личной» и отметил, что ее обсуждение «невозможно».

«Издание The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) вряд ли может знать — да или нет. Вы спрашиваете об исключительно личных вещах, точнее, неправильно совсем назвать это вещами — о том, что является личным. И это никого не касается и никак, конечно же, не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным», — сказал представитель Кремля.

7 января Песков заявил, что президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военных, погибших в ходе проведения СВО. По его словам, Путин обстоятельно побеседовал с семьями, поговорил и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин. Песков также рассказал, что на рождественской службе президент и семьи героев СВО будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции Ново-Огарево.

Позднее издание The Insider сообщило, что семьи погибших военных, встречавшие Рождество вместе с Путиным в храме в его резиденции в Ново-Огарево, не смогли причаститься, поскольку их увели на праздничный ужин до окончания службы. Уточняется, что сам президент тоже не причащался.

Ранее Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим и делать это «по зову сердца».

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