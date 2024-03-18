Песков: слова Путина о возможном обмене Навального* показали его открытость

Слова кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина о том, что он был готов обменять Алексея Навального*, свидетельствуют об открытости российского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«”Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это”, – цитирует Пескова РИА Новости.

Владимир Путин ранее сообщил, что за несколько дней до смерти Навального* ему рассказали о предложении обменять заключенного “на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах”.«”Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: “Я согласен””, – добавил Путин.

Согласие было дано при одном условии: чтобы после обмена Навальный* не возвращался в Россию, уточнил президент.

Ранее радио Sputnik писало, как постпред России при ООН Василий Небензя поставил на место американского дипломата после слов о Навальном*.

Взято отсюда.