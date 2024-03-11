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Песков высказался по поводу сообщений о назначении Моисеева главкомом ВМФ

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Песков высказался по поводу сообщений о назначении Моисеева главкомом ВМФ

Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованную в СМИ информацию.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.

Песков отметил, что открытых указов на этот счет не было.«

"Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать", – приводит его слова РИА Новости.

Радио Sputnik писало, какие вопросы хотел бы задать Песков канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Взято отсюда.

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