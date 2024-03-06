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Песков высказался по поводу значения Всемирного фестиваля молодежи

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Песков высказался по поводу значения Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи, проходящий на федеральной территории “Сириус”, является самым главным, что сейчас происходит в политической повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов, является ли фестиваль важным событием в повестке.«”Фестиваль – это самое главное, что сейчас происходит”, – приводит Life слова представителя Кремля.

Песков рассказал также о востребованности Всемирного фестиваля молодежи и отметил, что молодежь не хочет оставаться в рамках стереотипов, которые ей в некоторых странах пытаются навязать.«

"Я знаю, что более 300 тысяч человек по всему миру хотели сюда попасть, то есть это востребованная площадка. Молодежь мира хочет общения, она не собирается оставаться в рамках тех шоу, тех стереотипов, которые пытаются в некоторых странах навязать", – приводит РИА Новости слова Пескова.

В ходе марафона “Знание.Первые”, который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он отметил, что на фестивале собрались те люди, которые готовы слушать мнения представителей разных стран, национальностей и религий. «

"Значит, вы ищете взаимной выгоды из этого общения, взаимного обогащения духовного, материального, значит, вы готовы уважать друг друга, вы готовы любить друг друга такими, какие вы есть", – отметил Песков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что на Всемирном фестивале молодежи представили талисман Всемирных игр дружбы.

Взято отсюда.

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