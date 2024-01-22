Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

На стенде Санкт-Петербурга на выставке “Россия” пройдет неделя, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.«

"Посетителей ждет знакомство с символами блокады: метроном, керосинка, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей – символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами <…> Также на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", посвященного судьбам эвакуированных ленинградцев", – рассказал он в Telegram-канале.

Пиотровский пояснил, что по поручению президента России Владимира Путина организаторы экспозиции собрали информацию о более чем 560 тысячах эвакуированных ленинградцев. На презентации они передадут документы из 44 регионов Петербургу. В финале выступит Хор Турецкого с программой “Военные песни”.«”Кроме того, гости смогут разработать маршрут блокадного трамвая, посетить занятие по медальерике, позвонить по историческому телефону, отправить письмо в прошлое, в будущее или открытку героям СВО. “Петербург-концерт” готовит программу с русскими народными песнями, танцами, фронтовыми вальсами”, – написал вице-губернатор.

Кроме того, гостям выставки представят макет нового Музея обороны и блокады Ленинграда, который был разработан по поручению Путина.

Радио Sputnik писало, какие чувства вызывает у гостей выставка-форум “Россия”.

Взято отсюда.