реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

На стенде Санкт-Петербурга на выставке “Россия” пройдет неделя, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.«

"Посетителей ждет знакомство с символами блокады: метроном, керосинка, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей – символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами <…> Также на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", посвященного судьбам эвакуированных ленинградцев", – рассказал он в Telegram-канале.

Пиотровский пояснил, что по поручению президента России Владимира Путина организаторы экспозиции собрали информацию о более чем 560 тысячах эвакуированных ленинградцев. На презентации они передадут документы из 44 регионов Петербургу. В финале выступит Хор Турецкого с программой “Военные песни”.«”Кроме того, гости смогут разработать маршрут блокадного трамвая, посетить занятие по медальерике, позвонить по историческому телефону, отправить письмо в прошлое, в будущее или открытку героям СВО. “Петербург-концерт” готовит программу с русскими народными песнями, танцами, фронтовыми вальсами”, – написал вице-губернатор.

Кроме того, гостям выставки представят макет нового Музея обороны и блокады Ленинграда, который был разработан по поручению Путина.

Радио Sputnik писало, какие чувства вызывает у гостей выставка-форум “Россия”.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В ДНР перекрыли крупный канал сбыта наркотиков

22.01.2024

 Новости

Россиян предупредили о магнитной буре во вторник

22.01.2024

 Новости

Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

22.01.2024

 Новости

Синоптик: на Москву надвигается теплый атмосферный фронт

22.01.2024

 Новости

“Моя совесть чиста перед Богом”. Трепова* сказала последнее слово

22.01.2024

 Новости

“Чудовищный акт терроризма”. Песков об ударах ВСУ по Донецку

22.01.2024

 Новости

Кулемзин рассказал об украинской схеме нанесения удара по рынку в Донецке

22.01.2024

 Новости

Следствие просит заключить под стражу блогера Блиновскую

22.01.2024

 Новости

В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске