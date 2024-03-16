Петербурженка заключена под стражу за попытку поджечь избирательный участок

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 15 мая жительницу города, бросившую бутылку с зажигательной смесью в стену избирательного участка, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.«”Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, – ред.)”, – говорится в Telegram-канале пресс-службы.

По данным следствия, неустановленные лица разработали план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа, и по телефону привлекли Карасеву к совершению этого преступления.«”Карасева проследовала к дому 40 по улице Варшавской, где располагаются избирательные участки №№ 1395, 1396, и бросила бутылку с неустановленной зажигательной смесью в стену указанного дома, в результате чего произошло воспламенение информационной таблички о проходящих выборах”, – рассказывается в публикации.

Отмечается, что обвиняемая признала вину, но вместо заключения под стражу просила о домашнем аресте.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Москве пенсионерка подожгла кабинку для голосования.

Взято отсюда.