реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Певец Артем Умрихин не планирует возвращаться в РФ, зарабатывая через Artik&Asti

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Певец Артем Умрихин не планирует возвращаться в РФ, зарабатывая через Artik&Asti

Украинский певец и продюсер коллектива Artik&Asti Артем Умрихин отказывается от выступлений в России и за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, хоть Умрихин и не планирует возвращаться в Россию, он продолжает зарабатывать в стране через артистку своей группы Севиль Велиеву. Mash подчеркивает, что девушка продолжает выступать в городах России под брендом Artik&Asti. За одно выступление в столице девушка зарабатывает 4 млн рублей, а за границей — от 6 млн рублей.

Значительная часть выручки уходит Умрихину через российские компании продюсера «Селф мэйд паблишинг» и «Селф мэйд мьюзик». Канал добавляет, что певец не декларирует доходы своего бизнеса, а отчитывается только за траты.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Ранее певица Арбенина назвала беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Смелым в этот день все будет по плечу Ночное небо…

Узнать больше
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Сторонников президента России Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз…

Узнать больше
МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

В подмосковном Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает РИА…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp