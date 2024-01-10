Певец Шарлот извинился перед Путиным за разорванный портрет

Певец Эдуард Шарлот в зале Самарского областного суда извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за то, что разорвал его изображение, и раскаялся в сожжении российского паспорта, пишет РИА Новости.«

"Владимир Владимирович Путин – человек с большой буквы… Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе… Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", – сказал исполнитель.

Шарлот также принес извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны, главе “Лиги безопасного интернета” Екатерине Мизулиной и другим людям, которые фигурировали в его роликах.

Отдельно он извинился перед российскими гражданами за сожжение паспорта, объяснив свой проступок “проамериканской пропагандой”.«”В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство”, – сказал Шарлот.

В среду Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты артиста на арест. Жалоба была отклонена, мера пресечения осталась прежней.

В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух – по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего – по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для их возбуждения стали размещенные артистом в соцсетях ролики, где он разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее, в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни “День Победы” композитора Давида Тухманова, а также прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и распятие.

По данным источника РИА Новости, позднее в отношении Шарлота было открыто еще одно уголовное дело из-за видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России – по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Исполнитель признал вину, но утверждает, что “совершил преступления неумышленно”.

Радио Sputnik сообщало, что Шарлот направил патриарху Кириллу письмо с извинениями.

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