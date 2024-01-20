реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Певец Кай Метов признался в любви Кудрявцевой после ее расставания с мужем

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Певец Кай Метов признался в любви Кудрявцевой после ее расставания с мужем

Певец Кай Метов поддержал в беседе с Voice телеведущую Леру Кудрявцеву после расставания с мужем.

Метов признался в любви Кудрявцевой. Он отметил, что чувствовал от телеведущей большую поддержку и теплоту во время проекта «Суперстар!». Он посоветовал звезде держаться и не показывать никому свои внутренние переживания в непростое для нее время.

«Желаю, чтобы рядом с ней был достойный человек, который любил бы ее. Читал пост у нее в Telegram. И, честно говоря, не до конца осознал, насколько это все серьезно», — заявил артист.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева объяснила, зачем написала пост о разводе с мужем.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Кирове проводница поезда выкинула в снег чужого кота

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 3 млн продают Toyota Camry в цвете черный бриллиант

20.01.2024

 Интересное

Отец Валерия Меладзе умер на 91-м году жизни: артист переносит концерты

20.01.2024

 Интересное

В Бийске лишенный прав водитель устроил пьяную езду на дороге

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле возле площади Октября продают двушку в стиле барокко

20.01.2024

 Интересное

Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь купить авто по заманчивой цене

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

Дышать нечем: в Барнауле 20 января образовался густой смог

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Аванесова

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле семья отравилась шаурмой в популярной сети ресторанов

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске