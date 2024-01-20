Певец Кай Метов поддержал в беседе с Voice телеведущую Леру Кудрявцеву после расставания с мужем.

Метов признался в любви Кудрявцевой. Он отметил, что чувствовал от телеведущей большую поддержку и теплоту во время проекта «Суперстар!». Он посоветовал звезде держаться и не показывать никому свои внутренние переживания в непростое для нее время.

«Желаю, чтобы рядом с ней был достойный человек, который любил бы ее. Читал пост у нее в Telegram. И, честно говоря, не до конца осознал, насколько это все серьезно», — заявил артист.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева объяснила, зачем написала пост о разводе с мужем.

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