Певец и выпускник шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин в рамках шоу «Ты не поверишь» заверил, что помог бы экс-«фабрикантке» Арине Рыженковой родить в московском кафе.

«Почему она меня не набрала? Сказала бы — помоги, я рожаю. Я бы все бросил и побежал принимать роды. Если бы это был седьмой ребенок, но здесь-то. Мы же понимаем, что это такой ювелирный момент. Это же опасно, страшно», — отметил Шаляпин.

Музыкант признался, что не понимает, как девушке удалось самостоятельно принять у себя роды. Шаляпин напомнил, что Рыженковой пришлось самой перерезать пуповину и терпеть «невыносимую боль». Певец также предположил, что экс-участница «Фабрики звезд» могла допустить ошибку и неправильно взять головку ребенка при родах.

По данным СМИ, Рыженкова родила 3 января в женском туалете московской кофейни. Ее заметили выходящей из уборной с закутанным в ее одежду ребенком. После этого сотрудники заведения вызвали полицию и скорую помощь. Медики пытались забрать малыша у артистки, но та его не отдавала. Позже врачам удалось уговорить девушку и осмотреть ее с новорожденным.

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