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Певец Валерий Меладзе сообщил о смерти отца

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Певец Валерий Меладзе сообщил о смерти отца

Певец Валерий Меладзе сообщил, что его отец Шота Меладзе скончался. Видеообращение артиста опубликовано в паблике «Территория Меладзе» во «ВКонтакте».

Меладзе перенес свои ближайшие концерты в связи с кончиной родителя. Певец должен был выступить в Алма-Ате 20, 23 и 25 января. Концерты состоятся 2, 4 и 6 февраля. Выступление в Ташкенте перенесено с 22 января на 7 февраля. Приобретенные билеты действительны на новые даты.

Поклонники передали искренние соболезнования в социальных сетях.

«Шота Константинович подарил миру и нам, поклонникам, двух безмерно и невероятно талантливых людей. Зная его и наблюдая за ним, убежден, что это дорога в рай. Покойтесь с миром!» — написал один из фанатов.

4 января Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что Шота Меладзе был госпитализирован. Отец певца находился без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причиной госпитализации стали последствия коронавирусной инфекции.

По данным Telegram-канала, Валерий Меладзе отменил концерты из-за тяжелого состояния родителя и сразу же прилетел с гастролей. Певец все время находился с отцом.

Ранее скончался актер, сыгравший Сталина в фильме «Зоя».

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