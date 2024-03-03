Певица Рианна выступила впервые после рождения второго сына. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летняя Рианна спела на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Артистка вышла на сцену в розовом наряде с капюшоном, который дополнила голубым шарфом, колье и черными балетками с заклепками. Певица сделала макияж с желтыми тенями и блеском для губ. Читатели Daily Mail считают, что звезда ждет третьего ребенка.

«Почти уверена, что она беременна», «Она снова беременна?», «Она в положении», — писали в комментариях.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Прошлым летом Рианна покинула пост генерального директора собственного бельевого бренда спустя 5 лет. Певицу заменил Хиллари Супер, бывший генеральный директор ретейлера Anthropologie Group.

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