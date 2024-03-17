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Певица Сати Казанова пошутила, что думала уйти в монахини до встречи с мужем

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Певица Сати Казанова пошутила, что думала уйти в монахини до встречи с мужем

Певица Сати Казанова в рамках паблик-тока «Мы и они» вспомнила о первой встрече с итальянским мужем Стефано Тиоццо.

«Я вовсе не искала отношений и уж тем более замужества с иностранцем, итальянцем. Это не было даже идеей. Кстати, в момент знакомства я пребывала примерно в таком же настроении, как и он: что угодно, но только не отношения. У нас обоих была личная драма, мы были с разбитыми сердцами. «Никогда, уйдем в монахи», — вспомнила Казанова.

Мужчина добавил, что у них супругой практически не было разногласий из-за особенностей менталитета. Тиоццо отметил, что культура Кавказа во многом похожа на итальянскую. Свою супругу он сравнил с девушками, которых обычно можно встретить на юге Италии. Тиоццо также отметил, что в момент знакомства с Казановой был совершенно не готов к отношениям из-за неудачного опыта в прошлом.

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