Певица Вика Цыганова решила создать “тургеневские” образы для депутатов ГД

Певица Вика Цыганова заявила о готовности внести русское звучание в образ российских депутатов.

Такая идея посетила ее после предложения философа Александра Дугина переодеть депутатов Госдумы. Поскольку, по его мнению, их галстуки и костюмы создают образ лондонского денди. «”Сапфиры с мехами будут выглядеть, конечно, смешно и архаично, но преломить тенденцию и привнести русское в современном звучании надо. И я это могу и делаю уже 30 лет! Я согласна поработать над образами наших высоких чиновников, чтобы они выглядели, как представители элиты и аристократии России”, – поделилась артистка в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По мнению Цыгановой, для депутатов Госдумы лучше всего подходит образ Тургенева.«”Я вижу образ Ивана Сергеевича Тургенева. Мужчина-депутат должен быть с окладистой бородой, интересной стрижкой. А женщины должны быть только с красивой прической. Конечно же, нужны и осовремененные кафтаны, абсолютно адаптированные к жизни”, – рассказала Цыганова.

Радио Sputnik также сообщало, почему Вика Цыганова решила не ездить в Дубай.

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