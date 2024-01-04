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Певица Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию

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Певица Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию

Певица Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом. Об этом исполнительница заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хочу чтобы вы знали, большинство новостей — мусор!! Они говорят, что я обращаюсь к рандомным людям для записи нового альбома… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!» — пояснила артистка.

В своем посте Спирс отметила, что пишет новые песни только «по фану или по заказу». Она возмутилась слухами в СМИ, которые касаются ее творчества, и назвала их бредовыми.

30 декабря издание The Sun со ссылкой на собственный источник сообщало, что первый за 8 лет альбом Спирс может выйти в течение следующего года. Инсайдер уточнял тогда, что песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, работавшая с Селеной Гомес, Гвен Стефани и Камиллой Кабелло. По данным источника, певицы планировали создать суперхиты, которые вернут Спирс на сцену.

«Ее знают как одну из величайших звезд XXI века, так что музыке нужно быть безупречной. Чарли знает, как писать удачные поп-песни», — говорил инсайдер.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) рассказала о жизни в Париже и пообещала новый альбом.

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