Российская певица Катя Лель рассказала, как чуть не сошла с ума от счастья из-за возросшей популярности ее хита «Мой мармеладный» в западных странах. Об этом она поговорила с kp.ru.

«Я чуть не сошла с ума от счастья. Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете?» — рассуждает она.

Певица отметила, что ее песню пели представители разных стран и носители разных языков от чистого сердца и по собственному выбору.

«Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя. Это их выбор. И это чудо», — уверена Катя Лель.

В ноябре выпущенный еще в 2004 году хит Кати Лель «Мой мармеладный» завирусился в TikTok и других социальных сетях, попал в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Иностранные блогеры активно записывали под песню видео с липсинками, появляясь в кадре в меховых шубах и ушанках, которые должны демонстрировать «славянский шик».

Накануне песня дуэта «Аигел» «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обогнала по популярности «Мой мармеладный» на российских аудиосервисах.

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