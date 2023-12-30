Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Певица Катя Лель назвала чудом успех своего трека «Мой мармеладный»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Певица Катя Лель назвала чудом успех своего трека «Мой мармеладный»

Российская певица Катя Лель рассказала, как чуть не сошла с ума от счастья из-за возросшей популярности ее хита «Мой мармеладный» в западных странах. Об этом она поговорила с kp.ru.

«Я чуть не сошла с ума от счастья. Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете?» — рассуждает она.

Певица отметила, что ее песню пели представители разных стран и носители разных языков от чистого сердца и по собственному выбору.

«Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя. Это их выбор. И это чудо», — уверена Катя Лель.

В ноябре выпущенный еще в 2004 году хит Кати Лель «Мой мармеладный» завирусился в TikTok и других социальных сетях, попал в топ вирусных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Иностранные блогеры активно записывали под песню видео с липсинками, появляясь в кадре в меховых шубах и ушанках, которые должны демонстрировать «славянский шик».

Накануне песня дуэта «Аигел» «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» обогнала по популярности «Мой мармеладный» на российских аудиосервисах.

Ранее историк моды Александр Васильев объяснил свое отсутствие в новом «Модном приговоре».

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix