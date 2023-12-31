Певица Анна Семенович призналась в шоу «Дуэты», что могла бы встречаться с артистом Николаем Басковым.

Басков заявил, что три года назад предлагал Семенович роман. По словам артистки, в итоге певец ее «променял» на другую женщину.

«Вот такой вот Басков — поматросил и бросил! Ветренный блондин», — пошутила певица.

Басков назвал утверждения неправдой. По словам артиста, звезда «Блестящих» захотела отношения с другим мужчиной.

«Она мне позвонила и говорит: «Слушай, в меня такой парень влюбился! Моложе тебя. Слушай, а может, он – моя судьба? Мы-то с тобой все время еще успеем», — рассказал Басков.

Певица Татьяна Буланова отметила, что благодаря этому молодому человеку познакомилась со своим мужем, бизнесменом Валерием Рудневым.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Ранее Жасмин рассказала о трудностях похудения.

Что думаешь?