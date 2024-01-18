Певицу Дуа Липу заметили в объятиях актера Каллума Тернера. Новые фотографии влюбленных появились на Daily Mail.

Знаменитости отправились на свидание в ресторан японской кухни Sushi Park в Голливуде. Папарацци засняли 28-летнюю Дуа Липу и 33-летнего Каллума Тернера, когда они выходили из заведения. Певица и голливудский актер не скрывали своих чувств. Влюбленные обнимались и целовали друг друга на балконе.

Первые слухи о романе Дуа Липы и Каллума Тернера появились на прошлой неделе. 10 января звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного.

33-летний актер Каллум Тернер сыграл в таких сериалах, как «Клей», «Захват», «Борджиа» и «Война и мир». Он также исполнил роль Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

В марте 2023 года Дуа Липу заметили на свидании с режиссером Роменом Гаврасом. В мае влюбленные дебютировали как пара на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля. В декабре знаменитости расстались.

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