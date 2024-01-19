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Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале

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Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, скончались: последним ушел из жизни глава семейства, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра РКБ в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет, их мать умерла в пятницу утром.

“Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы… Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла”, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В мМинэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.13 марта 2023, 08:00

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Взято отсюда
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