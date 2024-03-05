Людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, следует пересмотреть весной свой рацион, поскольку неправильное питание может усугубить проблему. Об этом рассказала «Газете.Ru» главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева.

«Аллергия на цветение, особенно весной, может быть спровоцирована не только пыльцой, но и неправильным питанием. Из-за этого у людей ослабевает иммунитет и проявляется низкая стрессоустойчивость организма. На организм в период цветения особенно сильно влияют такие факторы, как избыток эстрогена и дефицит витамина B6», — сообщила Румянцева.

По словам эксперта, в этот период необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты.

«К таким можно отнести огурцы и листовой салат — они не только насыщают влагой внутренние органы и ткани, но и положительно влияют на состояние слизистых оболочек, а также картофель и капусту, из фруктов — зеленые или печеные яблоки и груши. Кроме того, морская капуста тоже может помочь в борьбе с аллергией», — сказала эксперт.

Она добавила, что от косточковых фруктов — винограда, яблок, вишни, персиков, — аллергикам лучше отказаться. Однако при определенных условиях их все же можно употреблять.

«Есть одна хитрость. При термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов никак не навредит», — объяснила пищевой технолог.

Она также посоветовала добавить в рацион крупы — рис, гречку и киноа, — и кисломолочные продукты, такие, как творог, кефир, простокваша или йогурт без добавок. Полезны будут также жиры, содержащиеся в кокосе, оливковом масле и авокадо.

«При любом виде сезонной аллергии не запрещается употреблять мясо. Рекомендую только нежирные сорта говядины, индейку, курицу и кролика. Также будут очень кстати отварная свежая рыба и яйца», — дополнила Румянцева.

Эксперт отметила, что весной людям, страдающим от аллергии на пыльцу, нужно избегать не только красных и оранжевых овощей и фруктов, но и орехов, шоколада и алкоголя. Хлеб стоит заменить на сухие галеты и диетические хлебцы.

«Пиво и копчености лучше исключить еще до начала сезона цветения», — заметила эксперт.

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