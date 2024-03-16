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Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

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Плющев считает «Металлург» и «Спартак» самой интересной парой плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил самую интересную пару четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Его слова передает LiveResult.

«Я думаю, что самой интересной парой для меня будет матч «Магнитка» — «Спартак», — сказал Плющев.

«Металлург» и «Спартак» проведут первый матч серии 17 марта в Магнитогорске. Начало встречи в 14:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Металлург» в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил «Авангарду», а московский «Спартак» вылетел на этой же стадии от СКА.

Свои первые матчи четвертьфинальной серии ранее уже провели омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», а также челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Также в четвертьфинале сыграют СКА и «Автомобилист».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Трактор» уверенно разобрался с «Динамо» в четвертьфинальном матче КХЛ.

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