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PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень воспаления в теле

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PLOS One: основанный на холоде метод Вима Хофа снижает уровень воспаления в теле

Метод «ледяного человека», спортсмена Вима Хофа, который рекламируется им как способ улучшить здоровье, оказался способен поменять работу иммунной системы на молекулярном уровне. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Метод Вима Хофа включает дыхательные практики, терапию холодом и работу с разумом. В новом исследовании ученые оценили физиологические и психологические эффекты метода, используя данные из восьми публикаций.

Наиболее заметные изменения были обнаружены в ответе на стресс и воспалительных процессах. Многочисленные исследования показали значительное увеличение уровня гормона стресса адреналина. В двух исследованиях было показано, что метод снижает уровни провоспалительных молекул (цитокинов TNF-ɑ, IL-6 и IL-8) и повышает уровни противовоспалительного цитокина IL-10.

Не до конца понятно влияние метода на производительность физических упражнений: исследования показывают противоречивые результаты.

Хотя результаты показывают, что метод Вима Хофа может иметь преимущества для здоровья, авторы подчеркнули необходимость в более надежных исследованиях, прежде чем метод может быть рекомендован для использования.

Ранее психолог рассказала о методе Айвазовского для улучшения памяти при старении.

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