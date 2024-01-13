Площадь пожара на складах в Петербурге выросла до 50 тысяч квадратов

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса “Яндекс Карты”, на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы.

“Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров”, – говорится в сообщении МЧС РФ.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

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