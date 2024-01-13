Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 50 квадратов

Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ

Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, склад расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153.

Возгоранию присвоен повышенный второй ранг сложности, в его тушении участвуют 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.

Взято отсюда.