Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 50 квадратов

Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, склад расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153.
Возгоранию присвоен повышенный второй ранг сложности, в его тушении участвуют 112 спасателей, задействовано 25 единиц техники.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Накануне радио Sputnik сообщило подробности пожара на складе возле комплекса “Москва-Сити”.
Взято отсюда.