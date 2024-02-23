Площадь пожара в Новосибирске составила 800 “квадратов”

Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024

Площадь пожара на складе в Новосибирске составляет 800 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

Ранее в ГУМЧС журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники.

“По предварительным данным, площадь пожара (составляет – ред.) 800 квадратных метров”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарный поезд прибыл к месту пожара.

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