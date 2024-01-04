Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила в интервью «Матч ТВ» о том, что скучает по друзьям и атмосфере в США.

«Там тоже друзья, атмосфера, покатушки — мы постоянно ездим гонять на сноуборде. Вы же понимаете сравнение между Волгодонском и Лос‑Анджелесом — это немного разное. Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и все.

Ну, а Америка — я очень сильно скучаю по океану, рядом с которым много гуляла. Мне этого не хватает. Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика», — заявила спортсменка.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

С 2011 года спортсменка живет и тренируется в США.

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