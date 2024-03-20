Плющенко заявил о важности присутствия российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены должны ехать на летние Олимпийские игры в Париже, чтобы победить и доказать, что Россия сильнее, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Фигурист выступил против бойкота Олимпийских игр и сказал, что поехал бы на соревнования даже в нейтральном статусе.«”Я прекрасно понимаю, что я поеду за Россию, за свою страну. Очень важно даже под нейтральным статусом поехать. Потому что все мировое сообщество и мы будем переживать, и все мы будем знать, что это наши спортсмены. Надо доказать, что мы сильнее, победив их”, — сказал Плющенко в интервью Life.

Международный олимпийский комитет (МОК) 17 марта сообщил, что около 40 российских спортсменов могут поехать на Олимпийские игры в Париже, но по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять РФ.

После этого начали поступать публичные предложения, что России стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде. Девятнадцатого марта МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр.

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