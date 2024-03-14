В 2023 году в десяти российских регионах размер вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) в них превысил размер платежей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что размер НДС к вычету в них превысил размер налога к уплате в общей сложности на 184,9 млрд руб. Самый большой размер возмещений бизнесу был зафиксирован в Мурманской области. Остальные девять регионов находятся на Дальнем Востоке. Учитывается «внутренний» НДС, то есть налог на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ.

В ФНС пояснили, что превышение суммы возмещения НДС над поступлениями налога в некоторых регионах связано с особенностями исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

До этого кандидат на должность президента России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил направлять 50% от НДС в бюджеты регионов.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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