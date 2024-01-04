По предварительным данным, одна упавшая в Севастополе ракета не взорвалась

Комплекс ПВО С-400 “Триумф” в Севастополе. Архивное фото

Одна сбитая ракета, по предварительным данным, упала в районе Севастопольского госуниверситета и не взорвалась, на место выехали специальные службы для проверки информации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. «”По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ (Севастопольский госуниверситет – ред.) и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации”, – написал Развожаев.

По данным Минобороны России, в четверг пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя, он госпитализирован. Несколько осколков сбитых ракет упали в разных частях региона.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник