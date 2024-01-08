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По России собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина

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По России собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ поступили в его Центральный избирательный штаб еще из 13 регионов, передает корреспондент РИА Новости.

Он уточнил, что волонтеры доставили документы из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии и Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Пермского края.

Ранее в избирательном штабе Путина получили подписи из других 45 регионов.

Порядка 1 миллиона 300 тысяч подписей собрано по всей России в поддержку выдвижения действующего главы государства, сбор документов продолжается, сообщила журналистам сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она напомнила, что, согласно действующему законодательству, сбор подписей завершится в конце января.«

"Таким образом идет работа, она будет еще продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться", – добавила Лысенко.

Радио Sputnik писало, что Путин подписал закон об утверждении поправок, уточняющих процедуру выборов президента.

Взято отсюда.

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