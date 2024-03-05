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“По всем направлениям”. Путин заявил о сдерживании России конкурентами

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"По всем направлениям". Путин заявил о сдерживании России конкурентами

Конкуренты стараются сдерживать Россию по всем направлениям, где она растет, заявил Владимир Путин.

На встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае он отметил, что “там, где Россия начинает расти, сразу придумывают инструменты сдерживания”.«”Вы сказали <…> о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в лоте сельского хозяйства”, – цитирует РИА Новости Путина.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин поддержал идею отмечать в России “День томата”.

Взято отсюда.

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