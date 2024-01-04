“Победить извне невозможно”. Володин назвал причины “всех проблем” России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выводах, которые сделал, прочитав книгу митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) “Гибель Империи. Российский урок”.«”Вот несколько выводов, которые можно сделать, прочитав книгу. Первый. Запад всегда действовал в отношении России недружественно. Как только наша страна достигала значимых результатов в развитии, ей начинали противодействовать из-за рубежа, включая все механизмы сдерживания. Второй. Победить Россию извне невозможно. Все проблемы происходили внутри государства – из-за предательства элит и слабости власти”, – написал Володин в Telegram-канале.

Его третий вывод заключается в том, что к революционной ситуации в Российской империи во многом привело несовершенство ее политической системы.

Четвертый вывод – несмотря на экономические и социальные успехи, победы на фронтах, император и его правительство “потерпели сокрушительное поражение в том, что сейчас называется информационной войной”.

Радио Sputnik также писало, что в Совфеде рассказали о трех ударах по информационной стратегии Запада в 2023 году.

Взято отсюда.