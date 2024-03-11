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Почти 100 жительниц Иркутской области отметили столетний юбилей

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Почти 100 жительниц Иркутской области отметили столетний юбилей

Столетний рубеж перешагнули 94 жительницы Приангарья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на данные Иркутскстата.

Отмечается, что в регионе проживает 6 000 долгожительниц, которые достигли возраста 90 лет и старше. Средний возраст же представительниц прекрасного пола в регионе – 41 год.

Согласно статистике на начало 2023 года, в Иркутской области проживало 1 268,4 тысячи женщин, Из них 78,8% – в городской местности, 21,2% – в сельской.

Как уточняет агентство, половина женского населения Приангарья трудоспособного возраста – 51%.

Ранее радио Sputnik писало, сколько было лет старейшей жительницы Китая.Допрос ВассерманаЧем могут быть полезны работающие пенсионеры?5 марта, 21:04

Взято отсюда.

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