Почти 100 жительниц Иркутской области отметили столетний юбилей

Столетний рубеж перешагнули 94 жительницы Приангарья, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на данные Иркутскстата.

Отмечается, что в регионе проживает 6 000 долгожительниц, которые достигли возраста 90 лет и старше. Средний возраст же представительниц прекрасного пола в регионе – 41 год.

Согласно статистике на начало 2023 года, в Иркутской области проживало 1 268,4 тысячи женщин, Из них 78,8% – в городской местности, 21,2% – в сельской.

Как уточняет агентство, половина женского населения Приангарья трудоспособного возраста – 51%.

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Взято отсюда.