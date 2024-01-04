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Почти все жилые дома в Москве обеспечены теплом после ЧП на подстанции

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Почти все жилые дома в Москве обеспечены теплом после ЧП на подстанции

Практически все жилые дома и нежилые помещения подключены к отоплению после аварии на подстанции на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы.

Специалисты проводят переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов уже переведена на резервную схему.«

"На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идет сейчас наладка систем отопления", – цитирует Бирюкова РИА Новости

Вице-мэр добавил, что власти города дополнительно выделили около 100 передвижных дизельных генераторов в целях обеспечения работы резервной системы отопления.

Радио Sputnik также сообщало о ликвидации сильного пожара на рынке “Садовод” в Москве.

Взято отсюда.

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