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Под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек

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Под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек

Один человек получил ранения и контузию в результате наезда экскаватора на мину в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий”, – написал Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В четверг днем радио Sputnik писало, что в Белгороде из-за найденных неразорвавшихся боеприпасов эвакуированы жильцы нескольких домов.

Взято отсюда.

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