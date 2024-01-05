Под Белгородом в результате наезда экскаватора на мину пострадал человек

Один человек получил ранения и контузию в результате наезда экскаватора на мину в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий”, – написал Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В четверг днем радио Sputnik писало, что в Белгороде из-за найденных неразорвавшихся боеприпасов эвакуированы жильцы нескольких домов.

Взято отсюда.