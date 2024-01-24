Под дном Москвы-реки проложили тоннель для газопровода “Голутвинский”

В Москве проложили тоннель под дном водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными для газопровода “Голутвинский”, сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков.

По его словам, завершена щитовая проходка. Теперь предстоит монтаж стального футляра и газопровода. Работы планируется закончить во второй половине текущего года, пишет РИАМО.

Голутвинский газопровод, построенный в 1956 году, обеспечивает голубым топливом одну из крупнейших теплоэлектростанций ГЭС-1.

Завершение работ на Голутвинском подводном газопроводе запланировано на вторую половину текущего года.

Радио Sputnik также сообщало, что в ходе реконструкции газопровода “Голутвинский” применяются отечественные материалы и трубопроводы.

Взято отсюда.