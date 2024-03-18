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Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус

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Под Донецком при атаке беспилотника поврежден автобус

Автобус, подвергшийся атаке дрона в ДНР

Маршрутный автобус поврежден в поселке Александровка под Донецком в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале..

“По дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Александровка по улице Гюго получил повреждения маршрутный автобус №996”, – написал Кулемзин. О пострадавших не сообщается.

Ранее он сообщал, что при обстреле Петровского района города на полигоне твердых бытовых отходов повреждены спецтехника и автомобиль.

Позже глава республики Денис Пушилин сообщил, что водитель автобуса смог совершить маневр, благодаря чему снаряд пришелся по касательной, а пассажиры не пострадали.

“В наших непростых условиях геройские поступки совершают обыкновенные люди, живущие среди нас”, – добавил глава ДНР.

Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

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Взято отсюда
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