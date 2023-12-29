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Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество

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Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество

Многоэтажные дома . Архивное фото

Электроснабжение восстановлено в пяти из восьми районов Ярославской области, где введен режим ЧС из-за массовых отключений, сообщил губернатор Михаил Евраев. «”Значительно продвинулось восстановление электросетей региона. Электроснабжение полностью налажено в пяти районах области. Продолжаются работы в Ростовском и Борисоглебском районах и городском округе Переславль-Залесский”, – написал Евраев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по словам представителя “Россети Центра”, ситуация выровняется к полуночи, если не произойдет новых случаев падений деревьев на линии.

Над устранением перебоев в электроснабжении работают более 500 человек, сообщил губернатор. Кроме ярославских энергетиков задействованы бригады из Костромской, Тверской, Тульской, Воронежской областей и Удмуртии, активную помощь оказывают спасатели и добровольцы. Также энергетики отрабатывают вновь поступающие заявки жителей. «”За все время работ специалисты устранили уже более 330 обрывов проводов. Бригады продолжают расчищать трассы вдоль линий электропередач, спиливают заснеженные деревья и ветви, которые могут угрожать новыми обрывами”, – написал глава региона.

Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщила, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек.

Позже Евраев сообщил, что из-за отключений режим ЧС введен в восьми районах области. По его словам, главная причина отключений – несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.

Горняк22
Взято отсюда
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