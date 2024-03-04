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Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами

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Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами

Полиция. Архивное фото

Мужчина в Калужской области схватил двух девочек и с силой ударил их головами друг о друга, полиция вычислила гражданина и проводит проверку, сообщает УМВД по региону.

На странице районного информационного центра Боровского района Калужской области в социальной сети “ВКонтакте” сообщается, что инцидент произошел на днях в городе Балабаново. Две девочки играли на крыльце своего дома, когда к ним подошел мужчина и схватил за руки. Он велел открыть дверь подъезда и затащил детей внутрь, а там схватил девочек за шеи и с силой стукнул их друг о друга лицами, отчего они упали на пол, утверждается в публикации. В итоге у детей разбиты лица, имеются кровоподтеки и синяки.

УМВД по Калужской области информирует, что полиция Боровского района проводит проверку случившегося.

“По предварительной информации, мужчина, находясь в общественном месте, ударил двух девочек головами друг об друга. Личность гражданина установлена. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством”, — сообщает УМВД.

Подробностей происшествия и мотив гражданина в УМВД пока не уточняют.

Прокуратура Калужской области позже сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным надзорного ведомства, девочкам девять и десять лет, правонарушителю – 56 лет. “Он задержан, проводятся оперативные мероприятия. По предварительным данным, с несовершеннолетними мужчина ранее знаком не был”, – говорится в сообщении.

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Взято отсюда
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