Под Красноярском открыли перекрытую трассу, где столкнулись 12 автомобилей

Сотрудник ДПС. Архивное фото

Перекрытая под Красноярском трасса на аэропорт из-за ДТП с участием 12 автомобилей открыта для движения транспорта, сообщает краевой главк МВД.

В понедельник утром на 805-м километре автодороги Р-255 “Сибирь” со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново и аэропорта произошло несколько автопроисшествий с участием 12 машин. Движение на данном участке было полностью перекрыто.

“В настоящее время движение на 805 километре трассы Р-255 возобновлено”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.

город Горняк

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