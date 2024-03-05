Под Москвой были замечены орланы-белохвосты и серый сорокопут

В России стартовал исследовательский проект “Весна: день за днем”, посвященный наблюдению за весенней миграцией птиц, рассказали в Минэкологии Московской области.

Там отметили, что подмосковные любители природы активно участвуют в проекте.«

"Так, в Лотошине и Воскресенске они наблюдали орланов-белохвостов, в Ленинском и Раменском округах – серого сорокопута. Лебедей-кликунов видели в том же Лотошине. Все это очень интересная информация в рамках мониторинга редких видов птиц в регионе", – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Акция “Весна: день за днем” продлится до 31 мая, уточняет РИАМО.

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