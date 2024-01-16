Под Москвой ликвидировали свалки на площади равной 32 футбольным полям

В прошлом году в Московской области было выявлено 1 295 свалок общей площадью около 213 тысяч квадратных метров, сообщили в Минэкологии Подмосковья.«

"Ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1 309 свалок общим объемом более 115 тысяч кубометров и суммарной площадью более 230 тысяч квадратных метров. Для наглядности: такую территорию заняли бы 32 футбольных поля. Мы считаем это неплохим результатом", – рассказал министр экологии региона Тихон Фирсов.

На землях лесного фонда из 597 выявленных свалок ликвидировано 596, общая площадь которых составляет свыше 120 тысяч квадратных метров, говорится в материале РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что свалка на площади три тысячи метров загорелась в Астраханской области.

Взято отсюда.