Под Москвой проходит испытание нового состава “Иволга 4.0”

На участке Нахабино-Волоколамск под Москвой проходит испытание новый электропоезд “Иволга 4.0”, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня” со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. «

"В ходе технической обкатки мы проверяем готовность нового электропоезда выйти в рейсы с пассажирами. Сейчас тестируется функциональность основных параметров – плавность и бесшумность хода, работа противопожарных и тормозных систем, систем связи и не только", – цитирует издание генерального директора ЦППК Ивана Конева.

Отмечается, что вагоны четвертой “Иволги” оснащены USB-разъемами, а также столиками с беспроводной зарядкой.

Радио Sputnik также сообщало, что поезда на МЦД-4 обновят к 2025 году.

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